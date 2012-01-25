Нацагентство по проведению Евро-2012 будет арендовать новое помещение. За госсредства

Кабинет министров Украины разрешил Национальному агентству по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов арендовать помещение в здании (литера А) по ул. Хотовской, 4 в Киеве за счет средств госбюджета.

Об этом говорится в постановлении №32 от 23 января т.г., размещенном на правительственном портале.

Постановлением вносятся соответствующие изменения в постановление №298 от 7 апреля 2010 года.

Ранее Нацагентство размещалось по ул. Мечникова, 2 в Киеве.