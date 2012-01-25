Власти Херсона отменили повышение с 1 января коммунальных тарифов. На закрытом заседании

Горисполком Херсона на закрытом заседании 24 января отменил коммунальные тарифы, введенные с 1 января текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, исполнительный комитет городского совета сегодня на заседании приостановил действие собственного решения от 20 декабря 2011 года №566 в части установления и введения в действие тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовой территории для населения по каждому дому отдельно, находящемуся в коммунальной собственности.

В сообщении отмечается, что такое решение было внесено городским председателем Херсона Владимиром САЛЬДО, «учитывая социально-экономическую ситуацию в городе, пожелания и предложения, выраженные на городских общественных слушаниях, которые состоялись 1 декабря 2011 года». Журналистов на заседание горисполкома не пригласили.

Также в сообщении мэрии отмечается, что сегодняшнее решение горисполкома направлено на оптимизацию тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовой территории, которые установлены декабрьским решением исполкома горсовета с 1 января 2012 года, и были приведены в приложении к нему.

Пункт 1 решения исполкома от 20.12.2011 №566 изложен в новой редакции, согласно которой введенные с 1 января 2012 года тарифы на отмеченные услуги будут аналогичны тарифам, действовавшим в 2011 году.

Кроме того, мэр Херсона обратил внимание на недопустимость начислений за непредоставленные услуги, даже если они есть в перечне услуг по содержанию домов, сооружений и придомовой территории.

Персональную ответственность за это несут профильный заместитель городского председателя Владимир ЯРОШЕВСКИЙ и все руководители департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2011 года исполнительный комитет Херсонского горсовета большинством голосов утвердил решение о повышении тарифов на обслуживание многоквартирных домов коммунальной формы собственности и их придомовой территории (квартплаты).

Также был утвержден новый перечень коммунальных услуг (ЖКУ), предоставляемый эксплуатационными предприятиями (ЖЭКами).

Сославшись на проведенные общественные слушания, исполком провел данным решением «оптимизацию тарифов». В целом, по данным мэрии Херсона, тарифы на ЖКУ увеличились на 30-40%.

Премьер-министр Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров 18 января 2012 года раскритиковал указанное повышение, заявив, что оснований для поднятия расценок на ЖКУ нет, и потребовал от местных властей отменить все решения по повышению с 1 января тарифов на ЖКУ.