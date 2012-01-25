Местную власть обяжут согласовывать коммунальные тарифы с Госценинспекцией?

Министерство регионального развития и ЖКХ предлагает обязать местную власть согласовывать изменения коммунальных тарифов с Государственной ценовой инспекцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания правительства заявил министр регионального развития Анатолий БЛИЗНЮК.

«Выносим предложение об изменениях в порядок утверждения тарифов в разделе обязательного получения заключения новосозданной Государственной ценовой инспекции», - сказал он.

Кроме того, министр отметил необходимость введения контроля над органами местной власти по вопросам повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Соответствующим распоряжением Кабинета министров, поскольку у Минрегиона нет таких полномочий, необходимо закрепить за областными администрациями вопрос обязательного мониторинга решений органов местного самоуправления о повышении тарифов в системе жилищно-коммунального хозяйства», - отметил А.БЛИЗНЮК.

По его словам, эту информацию необходимо предоставлять в Минрегион в режиме он-лайн.