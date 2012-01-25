Завышенные коммунальные тарифы будут отменены

Все необоснованные повышения тарифов на услуги ЖКХ должны быть отменены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

При этом Н.АЗАРОВ поручил министру регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолию БЛИЗНЮКУ активизировать работу по приведению тарифов к экономически обоснованным размерам.

«Анатолий Михайлович (БЛИЗНЮК – УНИАН), Ваше задание довести эту работу до логического конца. Все необоснованные повышения тарифов должны быть отменены», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что расходы по себестоимости предоставления услуг практически не увеличились. «Возникает вопрос – цена на электроэнергию не менялась, цена на газ не менялась, цена на перевозку грузов не менялась. Что было включено в себестоимость?», - заявил Н.АЗАРОВ.

В свою очередь представитель Госфининспекции в ходе обсуждения вопроса о тарифах сообщил, что результаты проверок фактов повышения тарифов подтвердили, что повышение не имело экономических и законных обоснований.

Премьер-министр отмечает, что власть отдельных городов продолжает манипулировать нормативами потребления при расчете тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«В целом стало очевидным, что в отдельных городах местная власть продолжает манипулировать завышенными нормативами потребления, завышенными показателями потерь в сетях, начисленными, но невыполненными работами и т. п. То есть, сдирает с людей плату за собственную бесхозяйственность и еще на правительство переводит груз компенсации людям выплат за жилищно-коммунальные услуги», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что министр регионального развития и ЖКХ Анатолий БЛИЗНЮК должен по результатам анализа в случаях, когда есть необоснованное завышение тарифов, немедленно передавать материалы в правоохранительные и контролирующие органы.

Также Н.АЗАРОВ заявил, что к этой работе должны подключиться Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг, Антимонопольный комитет.

Министр регионального развития Анатолий БЛИЗНЮК заявил, что Министерство регионального развития и ЖКХ предлагает обязать местную власть согласовывать изменения коммунальных тарифов с Государственной ценовой инспекцией.

«Выносим предложение об изменениях в порядок утверждения тарифов в разделе обязательного получения заключения новосозданной Государственной ценовой инспекции», - сказал он.

Кроме того, министр отметил необходимость введения контроля над органами местной власти по вопросам повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Соответствующим распоряжением Кабинета министров, поскольку у Минрегиона нет таких полномочий, необходимо закрепить за областными администрациями вопрос обязательного мониторинга решений органов местного самоуправления о повышении тарифов в системе жилищно-коммунального хозяйства», - отметил А.БЛИЗНЮК.

По его словам, эту информацию необходимо предоставлять в Минрегион в режиме он-лайн.