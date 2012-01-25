Необоснованно повышенные коммунальные тарифы отменят

Все необоснованные повышения тарифов на услуги ЖКХ должны быть отменены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

При этом Н.АЗАРОВ поручил министру регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолию БЛИЗНЮКУ активизировать работу по приведению тарифов к экономически обоснованным размерам.

«Анатолий Михайлович (БЛИЗНЮК – УНИАН), Ваше задание довести эту работу до логического конца. Все необоснованные повышения тарифов должны быть отменены», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что расходы по себестоимости предоставления услуг практически не увеличились. «Возникает вопрос – цена на электроэнергию не менялась, цена на газ не менялась, цена на перевозку грузов не менялась. Что было включено в себестоимость?», - заявил Н.АЗАРОВ.

«В Херсоне, Полтаве и Чернигове, других регионах местная власть решения о такой отмене приняла. Эту работу нужно продолжить, потому что люди и из других городов присылают сообщения о повышении тарифов. Более трехсот обращений о защите от коммунального грабежа пришло на мою страницу в Facebook только за несколько дней», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что эти обращения переданы А.БЛИЗНЮКУ и поручил ему разобраться с этим. «Вникните буквально в каждое. Такого фактического материала Вы ни в каких отчетах, ни от каких комиссий не получите. Картина складывается по всей стране. И предложения, как избежать повышения, где нужно экономить, люди выражают подходящие», - отметил премьер-министр.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что и после реформы тарифообразования люди не понимают, как насчитываются тарифы, не видят обоснования себестоимости. «Люди в тех городах, где повышение отменено, даже не знают, как действовать – оплачивать квитанции, которые успели получить, дожидаться ли пересчета. Им не объясняют. Вы (А.БЛИЗНЮК – УНИАН) этот вопрос в первую очередь разъясните людям», - отметил Н.АЗАРОВ.

В свою очередь представитель Госфининспекции в ходе обсуждения вопроса о тарифах сообщил, что результаты проверок фактов повышения тарифов подтвердили, что повышение не имело экономических и законных обоснований.

Как сообщал УНИАН, на прошлом заседании Кабмина 18 января Н.АЗАРОВ уже давал поручение профильному министру А.БЛИЗНЮКУ разобраться с необоснованным повышением коммунальных тарифов в некоторых регионах.

«Отдельные руководители местных органов власти, воспользовавшись ликвидацией государственного органа, который отвечает за цены в стране, с 1 января повысили квартирную плату так, что в среднем в Украине она выросла на 8,3%», - сказал тогда Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что это произошло только потому, что со стороны МинЖКХ и «с вашей стороны лично, Анатолий Михайлович БЛИЗНЮК», не было контроля и оперативного реагирования на этот счет».

Глава правительства отметил, что Кабмин рассмотрит причины повышения тарифов, поскольку, по словам Н.АЗАРОВА, в Украине не были подняты тарифы на газ, электроэнергию, бензин, курс гривни остается стабильным. «Почему же под новогодние фейерверки «нащедровали» такие повышения квартплаты?», - отметил Н.АЗАРОВ.

«Требование одно – никаких оснований для повышения тарифов нет. Поэтому все необоснованные решения должны быть немедленно отменены, а к их авторам применены меры влияния», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

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