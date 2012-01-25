Местные власти могут пересматривать только стоимость квартплаты - Близнюк

Местные власти могут пересматривать только стоимость квартирной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр регионального развития и ЖКХ Анатолий БЛИЗНЮК сказал сегодня на брифинге в Кабинете министров, комментируя ситуацию с повышением в некоторых регионах местными властями тарифов на услуги ЖКХ.

Министр подчеркнул, что тарифы на воду и газ устанавливаются государственным регулятором. «В государстве есть регулятор, который устанавливает цены для монополистов на воду, на газ, и никто другой не может. Как минимум полгода никто ни на копейку цену не поднимал», - отметил А.БЛИЗНЮК.

В тоже время он подчеркнул, что к примеру, «по требованию общины города Львова о повышении цены на воду» месяц назад было принято соответствующее решение. «По другим регионам национальный регулятор не принимал решений по повышению цены», - отметил А.БЛИЗНЮК.

Вместе с тем министр подчеркнул, что повышение квартирной платы в регионах может проводиться только после согласования Госинспекции по ценам. «Все, кто захочет изменить цену, они должны будут прийти в ценовую инспекцию и согласовать. Если докажут (необходимость повышения – УНИАН), им согласуют цену», - добавил А.БЛИЗНЮК. В тоже время он сообщил, что в ноябре-декабре 2011 года приняты 33% решений о повышении квартплаты.

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