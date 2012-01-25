На месте конфликтного строительства на Печерске создадут сквер

Киевский городской совет планирует принять решение о создании нового сквера на бульваре Дружбы народов, 8, в Печерском районе столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутатской фракции "Республика Киев" в Киевском городском совете со ссылкой на председателя Постоянной комиссии по вопросам экологической политики и руководителя фракции Дениса МОСКАЛЯ.

По словам депутата, экологическая комиссия Киевсовета решила предоставить статус сквера земельному участку площадью 0,45 га, расположенному между домами 6-а, 8, 8-а по бульвару Дружбы народов и домами 7 и 9 по ул. О.Вишни.

Д.МОСКАЛЬ проинформировал, что расположенные на участке зеленые насаждения были частично повреждены застройщиком, который планировал построить там жилой дом. Однако, удовлетворив протест прокуратуры, Киевсовет отменил решение о строительстве на этой территории. И на сегодняшний день уже подготовлен проект решения в поддержку инициативы киевлян по созданию еще одного сквера на месте скандального строительства.

Депутат добавил, что согласно проекту решения, поддержанного экологической комиссией, Киевская городская государственная администрация должна принять меры для возобновления благоустройства указанного земельного участка.

«Главное не только предоставить статус сквера земельному участку, но и возобновить уничтоженные деревья, кусты и газоны, которые были на этой территории. Чтобы это действительно был сквер, в котором могут играться дети и отдыхать местные жители. Убежден, что все восстановительные работы будут проведены, и это решение не будет декларативным, а будет способствовать улучшению ситуации с зелеными насаждениями в центральной части города», - отметил Д.МОСКАЛЬ.

По убеждению главы экологической комиссии, создание скверов должно оградить Киев от новых случаев незаконного и скандального строительства.