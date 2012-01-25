Киев планирует увеличить в 2,3 раза средства на молодежное кредитование

На сессии Киевсовета 26 января депутатам будет предложено поддержать изменения в бюджет столицы и увеличить объем расходов на социальные программы.

Как информирует пресс-служба Киевской горгосадминистрации, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

По его словам, предлагается увеличить средства общего фонда бюджета Киева на погашение процентов за пользование долгосрочными льготными кредитами на строительство и приобретение жилья для молодых семей на 13 млн. грн.

«В бюджете города предусмотрены 10 млн. грн. на погашение процентов по молодежным кредитами. Мы изыскали возможность увеличить эту цифру до 23 млн. грн. Таким образом мы почти полностью возместим задолженность, которая возникла во время кризиса», – объяснил Р.КРАМАРЕНКО.

Он напомнил, что при предыдущей власти столица прекратила финансирование процентной ставки молодежных кредитов по уже существующим обязательствам, в результате чего накопилась задолженность в размере 38 млн. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Депутаты предлагают увеличить финансирование молодежных жилищных кредитов