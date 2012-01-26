Киевсовет разрешил владельцам МАФов работать до конца года. Но выдвинул условие

Киевсовет разрешил владельцам существующих в столице малых архитектурных форм (МАФов) работать до конца года при условии заключения договоров об уплате паевого участия в содержание объектов благоустройства Киева, а также ввела запрещение на размещение временных сооружений на остановках вблизи НСК «Олимпийский» и тому подобное.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение "О некоторых вопросах осуществления предпринимательской деятельности во временных сооружениях» проголосовали 89 из 112 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

На рассмотрение вопроса в совет пришел председатель КГГА Александр ПОПОВ, который призвал депутатов поддержать подготовленный проект решения. По его словам, проект является компромиссным вариантом, поскольку дает предпринимателям время согласовать с властью вопросы дальнейшего ведения бизнеса, а также позволит наполнить бюджет города.

Согласно принятому решению, субъектам ведения хозяйства – владельцам (пользователям) временных сооружений необходимо заключить договор об уплате паевого участия (взноса) владельцев временных сооружений (малых архитектурных форм) в содержание объектов благоустройства Киева (далее – паевое участие).

Депутаты утвердили коэффициенты функционального использования МАФов для расчета размера паевого участия: 1,00 - социальные магазины (магазины для пенсионеров, инвалидов, других социально незащищенных категорий населения, молочные кухни и тому подобное); продажа хлебобулочных изделий, игрушек и товаров для детей, книг, полиграфической продукции и канцелярии, других товаров широкого потребления и непродовольственных товаров; предоставление населению бытовых услуг; общественные туалеты; объекты сезонной торговли; открытые площадки для приема пищи возле заведений ресторанного хозяйства; коммунальные предприятия;

1,50 - продажа других продовольственных товаров, зоологических товаров, цветов и садово-огородного инвентаря; бары, кафе, кафетерии (без продажи табачных изделий, пива, алкогольных или слабоалкогольных напитков); заведения быстрого питания; другое функциональное назначение;

2,00 - продажа табачных изделий, пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков, кожи и меха, ювелирных украшений; бары, кафе, кафетерии (с продажей табачных изделий, пива, алкогольных или слабоалкогольных напитков).

Как отметил докладчик по этому вопросу, депутат Киевсовета Юрий ДМИТРУК, для киосков прессы решением предусмотрен самый низкий коэффициент – 0,75, и это будет составлять годовую сумму отчисления в бюджет - максимум 650 грн.

Установлено, что субъекты ведения хозяйства должны подать заявления о заключении договора об уплате паевого участия до 01.04.2012 и уплатить 100% паевого участия до 01.05.2012 (кроме переоформления в установленном порядке договоров об уплате паевого участия, которые были заключены до вступления в силу этого решения). В то же время, размер паевого участия, рассчитанного по соответствующей формуле, который платится субъектами ведения хозяйства, корректируется по такому принципу: при уплате 100% размера паевого участия до 01.04.2012 умножается на коэффициент 0,75; при уплате паевого участия в период с 01.04.2012 до 01.05.2012 - умножается на коэффициент 1,25.

Также своим сегодняшним решением депутаты установили запрещение на размещение временных сооружений (ВС): на расстоянии меньше 20 метров от входа (выхода) до (от) станций метрополитена и остановок общественного транспорта; в пределах 1,5 км зоны вокруг НСК «Олимпийский»; в пределах отведенных земельных участков торговых центров; в случае наличия решения о демонтаже ВС и в других случаях, предусмотренных законодательными и нормативно-правовыми актами.

По информации Ю.ДМИТРУКА, в столице на сегодняшний день действуют около 13 тыс. МАФов, из которых 3 тысячи - «вне закона», то есть работают без соответствующих разрешений.

Как объяснил А.ПОПОВ, в этом году будет осуществляться жесткий контроль над выполнением правил установки и функционирования МАФов, будут утверждены схемы размещения ВС в каждом районе отдельно, учитывая мнение общественности, и таким образом городская власть наведет порядок в этом вопросе. Также он отметил, что соответствующая рабочая группа относительно МАФов продолжает работать.

Кроме того, депутаты Киевсовета сегодня решили временно приостановить выдачу Главным управлением градостроения и архитектуры КГГА документов разрешительного характера на размещение ВС, а также продление срока действия любых из них, в том числе ордеров на размещение ВС и временных ордеров на размещение ВС.

К горадминистрации пришли около 300 предпринимателей, которые выразили поддержку действиям столичной власти. По их просьбе этот вопрос депутаты рассмотрели первым, тогда как в повестке дня он стоял 13-м. Владельцы и держатели МАФов в письменном виде просили депутатов не откладывать рассмотрение проекта, и не вынуждать их мерзнуть возле здания администрации.