Лубкивский: номера к Евро-2012 будут доступными. Владельцы отелей должны "остыть"

Украина во время проведения финальной части чемпионата Европы по футболу обеспечит для иностранных болельщиков достаточное количество номеров в местах размещения по доступным ценам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Местного организационного комитета «Евро-2012 Украина» Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

Он раскритиковал туристических операторов и администраторов гостиниц, которые предлагают иностранцам жилье по завышенным ценам. По словам директора оргкомитета, они должны «охладеть» и привести свои тарифы к доступному уровню.

М.ЛУБКИВСКИЙ опроверг информацию о том, что многие болельщики хотят жить в 4-х и 5-звездных гостиницах. По информации руководителя МОК, в действительности около 80% болельщиков готовы жить в менее комфортных, но более дешевых условиях.

Он заверил, что на данный момент гости Украины могут забронировать достаточное количество номеров в различных местах размещения по доступным ценам. М.ЛУБКИВСКИЙ добавил, что это касается всех четырех украинских городов, в которых состоятся матчи Евро-2012.

Руководитель туристической компании «Гамалия» Игорь ГОЛУБАХА признал, что из-за ожидаемого повышенного спроса цены на номера разного уровня во время проведения Евро-2012 возрастут. Он привел данные, согласно которым в Киеве болельщики смогут разместиться в гостиницах за 28-280 евро за сутки, в хостелах – за 18-85 евро и в санаториях – за 70-115 евро.

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