Минрегион: реформа градостроительной деятельности завершена на законодательном уровне

Реформирование градостроительной деятельности на законодательном уровне практически завершено.

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Реформирование градостроительной деятельности на уровне актов законодательства и правительства практически завершено. В результате изменены подходы ко всем этапам строительства. Осуществлены масштабные за последнее десятилетие корректировки законодательства в сфере строительства. Количество разрешительных и согласовательных процедур в строительстве для инвестора сократилась с 32 до 9 процедур (шагов), произошло сокращение затрат времени по их прохождению с 416 до 60 дней, а также существенно уменьшен перечень необходимых документов», - сказал глава Минрегиона.

По его словам, разрешительные процедуры в строительстве максимально упрощены, в частности, сокращен перечень документов, необходимых для получения разрешения на выполнение строительных работ, сроки выдачи такого разрешения, введен декларативный принцип по выполнению подготовительных и строительных работ. Максимально сокращены затраты времени заказчиком на оформление документов, дающих право на выполнение строительных работ, а также документов о принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов.

При этом заказчик имеет право выполнять подготовительные или строительные работы на основании строительного паспорта сразу после направления уведомления. Срок для регистрации деклараций о начале подготовительных и строительных работ составляет 5 дней, для выдачи разрешения на выполнение строительных работ - 10 дней, для принятия в эксплуатацию законченного строительством объекта - 10 дней. Также приняты меры по усилению ответственности должностных лиц, работников отрасли и граждан за нарушения в сфере градостроительной деятельности.

В министерстве напомнили, что упрощение коснулось и вопросов принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов. В большинстве случаев оно осуществляется путем бесплатной регистрации декларации. Дата регистрации и является датой принятия в эксплуатацию. С начала действия закона «О регулировании градостроительной деятельности» зарегистрировано более 5 тысяч деклараций о готовности объекта к эксплуатации. Исключение составляют объекты, на которые необходимо получать разрешение, то есть те, которые будут приниматься на основании акта готовности объекта к эксплуатации путем выдачи сертификата. За период с апреля по ноябрь 2011 года инспекциями Госархстройконтроля выдано 351 сертификата на объекты, принадлежащие к IV-V категорий сложности.

А.БЛИЗНЮК отметил, что в 2011 году в области градостроительства и архитектуры было принято 87 нормативно-правовых актов, большинство которых направлено на дерегуляцию и упрощение разрешительных процедур.

Как сообщал УНИАН, 12 марта 2011 года вступил в силу Закон “О регулировании градостроительной деятельности”. Верховная Рада приняла этот документ 17 февраля 2011 г.