В Харькове будет реализован пилотный проект реформы ЖКХ

В Харькове будет реализован пилотный проект реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮК. Он заметил, что в Харькове есть необходимые ресурсы и база для реализации этого пилотного проекта.

«Мы рассматриваем общую программу, пилотный проект, который будет реализован в Харькове в том числе, а, возможно, в первую очередь. Для этого здесь есть база, есть ресурсы, есть понимание людей. Харьков будет в эксперименте не только по восстановлению лифтов, но и в других программах», - сказал А.БЛИЗНЮК.

По его мнению, реформа ЖКХ поможет упорядочить объекты жилищного хозяйства и вывести на новый качественный уровень их обслуживание.