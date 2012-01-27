Тарифы на ЖКУ должны расти вместе с заработной платой – Близнюк

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны повышаться параллельно с ростом заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на брифинге в Харькове выразил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮК, комментируя ситуацию с повышением квартплаты в Харькове.

«Надо было два года ничего не делать, а затем принимать решение о повышении тарифов почти в два раза. Надо делать автоматически: поднимается заработная плата – повышаются тарифы. Я уверен, что такая идеология в государстве будет утверждена и такого резкого подъема не будет», - сказал он.

При этом А.БЛИЗНЮК заметил, что власть Харькова принимала решение о повышении тарифов в рамках своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством. Министр заметил, что расходы на предоставление услуг ЖКХ должны быть в любом случае компенсированы.

«Постановка вопроса о компенсации расходов правильная. Решение будет найдено», - заверил А.БЛИЗНЮК.

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