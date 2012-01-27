Госфининспекция проверит обоснованность повышения тарифов на ЖКУ

Государственная финансовая инспекция Украины в феврале 2012 года начнет проверку коммунальных предприятий сферы ЖКХ по обоснованности повышения тарифов на услуги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инспекции.

«Высшее руководство государства выразило обеспокоенность относительно необоснованного и самовольного повышения тарифов на коммунальные услуги отдельными органами местного самоуправления и жилищно-коммунальными предприятиями. Для урегулирования этой проблемы мы и начинаем данные проверки», - сказал председатель Госфининспекции Украины Петр АНДРЕЕВ.

По данным пресс-службы, инспекция намерена проверить все коммунальные предприятия сферы ЖКХ, которые увеличили размер тарифов на свои услуги в 2011 и 2012 годах. В частности, специалисты Госфининспекции проверят обоснованность и экономическую целесообразность повышения тарифов, а также формирование непроизводственных затрат и себестоимости услуг.

П.АНДРЕЕВ добавил, что во время контрольных мероприятий будет проверяться законность использования средств, оплаченных потребителями коммунальных услуг.

«В органы власти поступают жалобы граждан на ЖЭКи, которые не предоставляют коммунальные услуги, даже если эти услуги оплачены на 100%. То есть люди платят за уборку подъездов, придомовых территорий, вывоз мусора, но эти работы не выполняются», - подчеркнул председатель Госфининспекции.

В случае выявления необоснованного повышения тарифов на коммунальные услуги соответствующие материалы Госфининспекция передаст в правоохранительные органы, а также проинформирует Кабинет министров Украины.

При наличии у граждан информации о повышении тарифов на коммунальные услуги, руководство Госфининспекции просит сообщать об этом по телефону доверия: (044) 425-38-18.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 января, на встрече с профсоюзами, в ходе обсуждения вопроса о повышении коммунальных тарифов, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что органы местного самоуправления в некоторых регионах занимаются излишним самоуправством.

Также 25 января Н.АЗАРОВ поручил министру регионального развития и ЖКХ Анатолию БЛИЗНЮКУ продолжить работу по отмене решений о необоснованном повышении коммунальных тарифов в регионах.