В Киеве в 2011 г. объем ввода офисных площадей уменьшился на 12%

В Киеве в 2011 году было введено в эксплуатацию 7 офисных объектов общей арендуемой площадью 63 тыс. кв. м, что на 12% меньше, чем в 2010 году.

Об этом говорится в обзоре офисной недвижимости Киева в 2011 году компании UTG, переданном агентству УНИАН.

В частности, в общей структуре рынка профессиональной офисной недвижимости увеличилась доля класса «В+» за счет ввода четырех новых объектов. Структура предложения по классам выглядит следующим образом: класс «А» - 17%, класс «В+» - 29% и «В-» - 54%.

В компании отметили, что в прошлом году объем нового предложения офисных площадей класса «А» и «B» в столице увеличился на 5%, что является минимальным показателем прироста новых площадей в Киеве за последние 8 лет. К концу 2011 года общий объем предложения офисных площадей класса «А» и «B» в столице достиг 1,2 млн. кв. м (арендуемой площади).

По данным UTG, в течение 2011 года рыночное поглощение составило 120-130 тыс. кв. м, из которых около 80-90 тыс. кв. м офисных помещений были сданы в аренду. При этом около 40 тыс. кв. м офисных площадей было продано конечным пользователям.

В то же время, уровень вакантности бизнес-центров за 2011 год снизился в среднем на 3-4%, и к концу года составил для БЦ класса «А» от 0% до 17,11%, для БЦ класса «В» - от 0% до 51,12% (включая нововведенные БЦ с высоким уровнем вакантности).

По оценкам UTG, на 2012 год в Киеве запланирован ввод в эксплуатацию 12 офисных объектов общей арендуемой площадью 375 тыс. кв. м, из которых наиболее вероятен ввод семи объектов общей арендной площадью около 218 тыс. кв. м, что будет являться наибольшим показателем в истории офисного рынка Киева и может привести к существенному дисбалансу спроса и предложения, росту вакантности и снижению арендных ставок.

В течение 2012 года прогнозируется перераспределение структуры спроса в сторону увеличения классов «А» и «В+», что будет возможным в связи с вводом в эксплуатацию таких масштабных проектов, как ТОЦ Gulliver (47,2 тыс. кв. м), «101 Tower» (43,6 тыс. кв. м), «Премиум центр» (36 тыс. кв. м), БЦ «Мария» (43,2 тыс. кв. м), БЦ «Торонто» (36 тыс. кв. м).