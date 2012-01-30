В Киеве в 2011 г. стоимость аренды офисных площадей выросла на 4,5%

В Киеве в 2011 году средние базовые ставки аренды офисных площадей выросли на 4,5%.

Об этом говорится в обзоре офисной недвижимости Киева в 2011 году компании UTG, переданном агентству УНИАН.

В частности, на декабрь 2011 года арендные ставки на офисы класса «А» находились в диапазоне 30-55 долл./кв. м/месяц, на помещения класса «B» - 18-45 долл./кв. м/месяц (с НДС без эксплуатационных расходов). Средний уровень эксплуатационных расходов для офисов класса «А» составил 6-10 долл./кв. м/месяц, для класса «В» - 2-6 долл./кв. м/месяц (с НДС).