Стоимость жилья на первичном рынке Киева в этом году стабилизируется

Стоимость жилья на первичном рынке Киева в текущем году стабилизируется.

Такое мнение высказал УНИАН директор инвестиционно-строительной компании «УМК» (Киев) Владимир КОНДРАТЕНКО.

«Цена будет стабильной: нет факторов для ее понижения (уровень предложения не увеличится), нет факторов для увеличения (большого спроса не будет - покупатель не готов переплачивать даже в условиях дефицита)», - считает он.

По данным директора компании, в 2011 году средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева снизилась на 12% и на конец года составила 12-12,2 тыс. грн./кв. м.

В.КОНДРАТЕНКО отметил, что в прошлом году увеличилась доля покупателей, инвестировавших в покупку жилья на первичном рынке с целью сбережения средств.

«До 60% покупок на первичном рынке - для сохранения сбережений. Но именно для сохранения средств, а не последующей перепродажи. При этом такие покупки в основном происходят в бизнес-сегменте», - уточнил он.

По оценкам В.КОНДРАТЕНКО, около 90% сделок по приобретению жилья на первичном рынке столицы в прошлом году было совершено за собственные средства инвесторов. При этом 75% сделок пришлось на покупку жилья эконом-класса.

«По ипотеке количество сделок близко нулю, в рассрочку берут у нескольких компаний - только крупный игрок может позволить себе продавать в рассрочку. 90% сделок происходит на собственные средства», - добавил он.

Справка УНИАН. Компания «УМК» (г. Киев) начала строительно-инвестиционную деятельность в 2003 году. Основное направление – реализация проектов в сфере жилищного и коттеджного строительства. Среди проектов компании - строительство жилого комплекса «4 сезона» в Киеве.