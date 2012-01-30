В Луганской области ограничена подача воды 6-ти городам

В Луганской области сегодня, 30 января, в 13.30 произошла авария на магистральном водоводе диаметром 1200 мм, ограничена подача воды 6-ти городам области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Лугансквода».

Порыв на стальном водоводе образовался между насосной станцией 4 подъема Западной фильтровальной станции (ЗФС) и насосной станцией 4 подъёма г. Алчевска. В настоящее время на месте ликвидации аварии сосредоточена вся необходимая техника для скорейшего устранения повреждений. Как выяснили специалисты водоканала, причиной порыва стал износ водовода.

По оценкам специалистов, аварийно-восстановительные работы будут завершены к 22.00 30 января.

На время проведения ремонтных работ будет снижена подача воды Антрациту и Красному Лучу на 60%, Зоринску и Артёмовску - на 35%, а Алчевску и Перевальску - на 20%.

31 января до 10-ти часов утра будет производиться заполнение магистрального водовода, а с 10.00 до 13.00 – вхождение в обычный режим. После 13.00 водоканал возобновит подачу воды всем абонентам в полном объеме, заверили в компании.

Как сообщалось, 22 января 2006 года в Алчевске произошла крупная катастрофа городской инфраструктуры. Системы отопления в городе практически полностью были разморожены, поскольку, несмотря на 30° морозы и прекращение отопления из-за разрыва главной магистрали, ведущей от ТЭЦ к городу, воду с труб не слили, поэтому замерзшая вода их разорвала.

Оставшись без отопления, жители Алчевска пытались обогреться с помощью электричества и газа, но, не выдержав нагрузки, вначале была остановлена электросеть, а затем и газовая сеть. Спустя несколько дней, из-за отсутствия теплой воды, были заморожены и канализационные системы. Город остался без системы отопления, канализации, электроэнергии и газоснабжения.

В Алчевске была провозглашена чрезвычайная ситуация государственного масштаба, сотни детей с учителями были эвакуированы на курорты и гостиницы в теплые регионы Украины, а несколько тысяч спасателей, военных и железнодорожников помогали Алчевску справиться с катастрофой.