Уставный капитал Госфонда молодежного строительства могут увеличить на 34 млн. грн.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает в текущем году увеличить уставный капитал Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству на 34 млн. грн.

Об этом говорится в проекте постановления, размещенном на сайте министерства.

«Увеличить уставный капитал Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству на сумму 34 млн. грн. за счет средств, предусмотренных в законе Украины «О государственном бюджете на 2012 год» на эту цель с дальнейшим их использованием на реализацию Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 годы», - говорится в документе.

После увеличения уставный капитал фонда увеличится с 91,355 млн. грн. до 125,355 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году планируется увеличить уставный капитал Госфонда содействия молодежному жилищному строительству на 31 млн. грн., которые будут направлены на льготное кредитование молодых семей.