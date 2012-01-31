Аренда жилья в Украине во время Евро-2012 до 5 раз дороже, чем в Польше - польский министр спорта

Варшава. Польша обеспокоена высокими ценами на аренду жилья в Украине на время проведения Евро 2012, которые превышают стоимость аналогичных услуг в польских отелях до 5 раз, и надеется на их снижение.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила министр спорта и туризма Польши Йоанна МУХА. «С украинской стороны есть проблемы с отелями, которые предлагают очень высокие цены, что, к сожалению, влияет на две стороны … Здесь мы будем пытаться еще о чем-то договорится с Украиной», - сказала она.

Министр высказала мнение, что украинские отельеры могут так значительно поднимать цены на свои услуги в первую очередь за счет того, что в Украине не было построено запланированное сначала количество отелей. «В Польше тоже есть такие места, где не построены отели, которые планировались, но цены остаются нормальными… в Украине, к сожалению, эти цены очень высокие и доходят до тысячи евро за ночь», - сказала Й.МУХА.

Собеседник агентства заметила, что ночь в польских 4-х и 5-звездочных отелях в среднем стоит 200-250 евро, а в отелях до 3-х звезд - от 50 до 80 евро.

Й.МУХА добавила, что обеспокоенность высокими ценами на отели в Украине во время Евро-2012 высказывала также UEFA.

Как сообщал УНИАН, в июне-июле текущего года в Украине и в Польше впервые в истории пройдет финальная часть Чемпионата Европы по футболу 2011 года, право организовывать которое страны выиграли в апреле 2007 года.

Матчи Евро-2012 будут проходить в четырех польских и четырех украинских городах.