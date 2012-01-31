Мининфраструктуры составит «черный список» отелей. Их исключат из программы приема гостей

Министерство инфраструктуры Украины может составить «черный список» отелей, которые предлагают слишком завышенные цены гостям чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, отели, которые попадут в этот список, будут исключаться из программы приема гостей международных форумов и чемпионатов.

«После Евро-2012 будет масса событий, тот же чемпионат Европы по баскетболу в 2015 году. Мы составим для себя "черный список" и будем не рекомендовать западным турагенствам работать с этими отелями», — сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что стоимость проживания в гостиницах на период проведения матчей Евро-2012 может регулировать только рынок, а не государственные структуры.

«В Вене в период чемпионата отели подняли стоимость в четыре раза. На цену может повлиять только рынок. Главное, чтобы не получилось так, как в Южной Африке, где из-за высоких цен от забронированных номеров отказались 20% болельщиков», - сказал он.

По словам вице-премьера, в 2011 году в городах, которые принимают Евро-2012, введено в эксплуатацию 1044 гостиничных номера. В первой половине 2012 года планируется ввод еще 4500 номеров.

«Основной ввод гостиничных номеров будет в первой половине 2012 года», - сказал он.

Про информации Б. КОЛЕСНИКОВА, на сегодня в Украине сертифицировано 2573 отелей, их них 503 имеют категорию; в частности, 5 звезд — 15 отелей, 4 звезды — 77 отелей, 3 звезды — 215 отелей, 2 звезды — 100 отелей, 1 звезда — 96 отелей.

Для целевых групп УЕФА законтрактовано 12396 номеров, в том числе 5993 — в Киеве, 2052 — в Донецке, 2165 — в Харькове, 2186 — во Львове.

Для болельщиков законтрактовано 52 275 номеров в отелях категории 1-2 звезды, общежитиях, санаториях и турбазах. В частности, 20737 номеров законтрактовано в Киеве, 13676 — в Донецке, 10162 — в Харькове, 7700 — во Львове.

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