На первичном рынке Киева стоимость жилья в январе выросла на 0,68%

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе 2012 года выросла на 0,68% - до 1 623 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 289 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 563 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Шевченковском районе – на 0,80% (16 долл.) – до 2 010 долл./кв. м, Деснянском – на 1,09% (14 долл.) – до 1 295 долл./кв. м, Святошинском – на 1,57% (21 долл.) – до 1 359 долл., Днепровском – на 1,05% (15 долл.) – 1 438 долл., Оболонском районе – на 2,25% (36 долл.) – до 1 639 долл., Голосеевском – на 1,38% (22 долл.) – до 1 615 долл., Соломенском районе – на 1,42% (20 долл.) – до 1 426 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Печерском районе – на 0,54% (14 долл.) – до 2 563 долл./кв. м, Подольском – на 0,81% (12 долл.) – до 1 467 долл., Дарницком районе – на 0,23% (3 долл.) – до 1 289 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.