На вторичном рынке Одессы средняя стоимость жилья в январе выросла на 0,4%

На вторичном рынке недвижимости Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе 2012 года выросла на 0,4% (6 долл.) – до 1 498 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 197 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1 720 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Приморском районе – на 0,29% (5 долл.) – до 1 720 долл., в районе Молдаванка – на 1,57% (19 долл.) – до 1 226 долл., в районе Черемушки – на 2,14% (26 долл.) – до 1 240 долл., в поселке Котовского – на 0,76% (9 долл.) – до 1 197 долл./кв. м.

При этом снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в районе Таирово – на 0,43% (6 долл.) – до 1 399 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.