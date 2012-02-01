Вторичное жилье Львова в январе подорожало на 0,49%

На вторичном рынке недвижимости Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в январе 2012 года выросла на 0,49%, или на 7 долл., – до 1 439 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 189 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 792 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости квадратного метра жилья наблюдался в Шевченковском районе – на 0,65% (8 долл.) – до 1 246 долл., Лычаковском районе – на 1,13% (15 долл.) – до 1 341 долл., Сиховском районе – на 1,11% (13 долл.) – до 1 189 долл./кв. м, Галицком районе – на 1,13% (20 долл.) – до 1 792 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксировано в Зализнычном районе – на 1,28% (17 долл.) – до 1 311 долл./кв. м, Франковском районе – на 0,61% (9 долл.) – до 1 477 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.