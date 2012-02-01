На вторичном рынке Донецка стоимость жилья в январе выросла на 0,17%

На вторичном рынке недвижимости Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе 2012 года выросла на 0,17% (2 долл.) - до 1 163 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 790 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 422 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период стоимость 1 кв. м жилья выросла в Ворошиловском районе – на 0,78% (11 долл.) – до 1 422 долл., Кировском – на 0,97% (8 долл.) - до 836 долл./кв. м, Ленинском – на 0,85% (8 долл.) – до 954 долл./кв. м, Куйбышевском – на 1,19% (11 долл.) - до 936 долл./кв.м, Петровском районе– на 0,51% (4 долл.) – до 790 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья отмечалось в Киевском районе – на 0,76% (10 долл.) – до 1 304 долл., Калининском – на 0,83% (10 долл.) – до 1 189 долл., Пролетарском – на 0,86% (8 долл.) – до 922 долл., Буденновском районе – на 1,14% (11 долл.) – до 954 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.