Вторичное жилье Днепропетровска подорожало на 0,43%

На вторичном рынке недвижимости Днепропетровска средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в январе 2012 года выросла на 0,43%, или на 5 долл., – до 1 165 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 904 долл./кв. м, самым дорогим – Бабушкинский, где средняя цена продажи составила 1 358 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости квадратного метра жилья зафиксирован в Жовтневом районе – на 1,06% (14 долл.) – до 1 338 долл., Красногвардейском районе – на 0,51% (6 долл.) – до 1 174 долл./кв. м, Индустриальном – на 0,38% (4 долл.) – до 1 045 долл., Самарском районе – на 0,51% (5 долл.) – до 989 долл., Кировском районе – на 1,33% (16 долл.) – до 1 217 долл., Ленинском районе – на 2,03% (18 долл.) – до 904 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Бабушкинском районе – на 0,73% (10 долл.) – до 1 358 долл., Амур-Нижнеднепровском районе – на 0,61% (6 долл.) – до 984 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.