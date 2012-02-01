На вторичном рынке недвижимости Киева стоимость жилья выросла на 0,65%

На вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе 2012 года выросла на 0,65% (12 долл.) – до 1 845 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 424 долл./кв. м, самым дорогим — Печерский, где средняя цена продажи составила 2 999 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Святошинском районе – на 1,45% (22 долл.) – до 1 536 долл., Шевченковском районе – на 1,28% (30 долл.) – до 2 375 долл./кв. м, Днепровском – на 0,56% (9 долл.) – до 1 608 долл., Деснянском районе — на 1,25% (18 долл.) — до 1 456 долл./кв. м, Оболонском — на 1,77% (32 долл.) — до 1 844 долл., Соломенском — на 1,40% (22 долл.) — до 1 596 долл., Голосеевском — на 1,41% (25 долл.) — до 1 796 долл.

При этом снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Печерском районе – на 0,20% (6 долл.) – до 2 999 долл./кв. м, Подольском – на 0,83% (14 долл.) – до 1 674 долл., Дарницком районе – на 0,56% (8 долл.) – до 1 424 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.