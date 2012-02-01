Жилье на вторичном рынке Киева в январе подешевело на 0,3%

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в январе т.г. снизилась на 0,3% - до 2 124 долл./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость». В частности, в январе на 0,1% и 0,2% подорожали трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры соответственно, а однокомнатные и двухкомнатные потеряли в цене 0,1% и 0,7% соответственно. Средняя стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах составила 1 918 долл., в двухкомнатных – 2 142 долл., в трехкомнатных – 2 115 долл., в четырехкомнатных – 2 557 долл.

Увеличение средних цен в январе наблюдалось в четырех районах Киева: Деснянском (на 1,4%), Оболонском (на 0,8%), Подольском (на 0,8%), Шевченковском (на 0,2%). В остальных районах цены на квартиры снизились: в Голосеевском – на 0,7%, в Дарницком – на 1,1%, в Днепровском – на 0,6%, в Печерском – на 0,4%, в Святошинском – на 0,3%, в Соломенском – на 1%.

Количество представленных к продаже квартир в январе 2012 года на вторичном рынке жилья Киева увеличилось на 6,8% относительно декабря и составило 14 200 квартир. Объем предложения в общей площади и денежном выражении увеличился соответственно на 7,3% и 7%.

Специалисты портала отметили, что в общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 22% (3 073 квартиры), 2-комнатные – 31% (4 463 квартиры), 3-комнатные – 37% (5 265 квартир) и 4-комнатные – 10% (1 399 квартир). Увеличение предлагаемого к продаже жилья наблюдалось на все типы квартир, наибольшее – на однокомнатные (на 8,3%).

В отчете проанализировано 14 200 квартир на вторичном рынке жилья столицы.