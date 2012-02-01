Клюев заверяет, что несмотря на холода предприятия ЖКХ работают стабильно

Учитывая ожидаемое снижение температуры в Украине, все службы жилищно-коммунального хозяйства продолжат дежурить в режиме полной готовности к предупреждению аварий и ликвидации их последствий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра, об этом Андрей КЛЮЕВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

По его словам, снижение температуры существенно повлияло на работу коммунального хозяйства.

В частности, по данным первого вице-премьера, вследствие срабатывания автоматики от газоснабжения было отключено 117 частных домов в деревне Гераськовцы Марковского района Луганской области.

Из-за обрыва линий электропередач были обесточены 150 частных домов в селе Белогородка Киево-Святошинского района Киевской области и 1 тысяча частных домов в городе Бердянске Запорожской области, сообщил А.КЛЮЕВ.

Также, по его словам, в Дарницком районе Киева произошел прорыв трубы, в результате чего без водоснабжения остались два жилых дома, а в Запорожье произошел прорыв водопровода - от водоснабжения были отключены 5 многоэтажных жилых и 10 частных домов.

А.КЛЮЕВ отметил, что благодаря своевременному реагированию коммунальных служб и энергетиков эти аварии были оперативно ликвидированы.

Он подчеркнул, что в целом на сегодняшний день отопительный сезон на объектах ЖКХ проходит в стабильном режиме.