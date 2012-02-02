Reikartz Hotels & Resorts планирует запустить в Украине новую сеть бюджетных гостиниц

Управляющая компания Reikartz Hotel Management планирует в 2012 году начать развитие в Украине новой сети бюджетных гостиниц Raziotel («Раціотель»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил операционный директор Reikartz Hotels & Resorts Себастьян КРЕМЕР сегодня в ходе Третьего ежегодного украинского гостиничного форума 2012 «Готовность №1: до и после Евро-2012».

По его словам, сеть будет объединять двухзвездочные гостиницы в Украине. При этом сеть планирует ребрендировать находящуюся в ее управлении гостиницу «Атлантика» в Севастополе уровня две звезды под новый бренд в текущем году.

В свою очередь PR-директор Reikartz Hotels & Resorts Анна НЕРОЗИНА уточнила, что ребрендинг гостиницы планируется завершить до конца текущего года.

Она добавила, что сегодня на рассмотрении сети находится пять объектов, которые могут быть взяты в управление под новым брендом. При этом сеть рассматривает как реконструкцию, так и новое строительство гостиниц.

Согласно презентации Reikartz Hotels & Resorts, сеть заинтересована управлять двухзвездочными гостиницами Raziotel, расположенными в областных центрах и крупных городах, вблизи от центра (аэропорта, вокзала), бизнес-отелями. Предполагается, что количество номеров в гостиницах новой сети будет от 70 и выше, а стоимость проживания составит от 300 грн.

Гостиницы Raziotel ориентированы на командировочных, спортсменов, студентов и туристов эконом-класса. Концепция новой сети предполагает, что в гостинице не будет ресторана, а напитки и закуски будут представлены в лобби-баре, в ней не будет номеров категории «люкс», а также мини-бара и холодильника, по запросу будут предоставляться фен, сейф, утюг и гигиенические наборы

Как сообщал УНИАН, в 2012 году сеть планирует открыть гостиницы в Одессе, Мариуполе и Житомире.

Сеть Reikartz Hotels & Resorts планирует к 2015 году расширить количество гостиниц до 20-25 во всех областных центрах Украины, включая Киев.

Справка УНИАН. Компания Reikartz с 2003 года развивает в Украине сеть гостиниц Reikartz Hotels & Resorts. Первая гостиница «Reikartz Карпаты» в с. Ждениево была открыта в декабре 2008 года. По состоянию на январь 2012 года сеть включает 14 гостиниц, из которых 13 гостиниц уровня 3-4 звезды и гостиница «Атлантика» уровня 2 звезды в Севастополе.

Гостиницами управляет компания Reikartz Hotel Management.

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