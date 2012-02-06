Масштабных аварий в системе ЖКХ нет, заявляет Минрегион

На сегодняшний день в Украине нет масштабных аварий в системе жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первыйзаместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр АЛИПОВ.

«На сегодняшний день масштабных аварий нет», - сказал он.

А.АЛИПОВ уточнил, что масштабные аварии — «это когда город, полгорода, микрорайон находится вне системы жизнеобеспечения, то есть, он теряет какую-то услугу».

В то же время, по его данным, в стране ежедневно происходит до 30 аварий локального характера, которые устраняются в течение нормативных сроков, в зависимости от масштабности, до одних суток. При этом среди самых проблемных регионов первый замминистра назвал восток Украины.

Вместе с тем А.АЛИПОВ не назвал общее количество аварий, произошедших за время сильных морозов.

Первый замминистра отметил, что в результате ужесточения требований к строительным конструкциям зданий, жилые дома, построенные за последние несколько лет, выдерживают снижение температуры до 30 градусов мороза, в то время как «советские» дома выдерживают температуру «минус» 15-18 градусов.

По данным А.АЛИПОВА, при изношенности коммунальных систем на 65-70%, потери тепла в котельных составляют 10-15%, в теплосетях - 20%, в жилых домах - 40-50%.

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