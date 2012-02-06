Разрабатывается закон о первом капремонте домов после приватизации

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывает законопроект о первом капитальном ремонте жилого дома после приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр АЛИПОВ.

«Министерство разрабатывает проект закона о первом капитальном ремонте после приватизации. То есть, мы хотим, чтобы на законном основании, если вы образовали ОСМД, приватизировали дом, то по закону вам обязаны предусмотреть эти ресурсы», - сказал первый замминистра.

По его оценкам, в среднем на один дом необходимо 200-300 тыс. грн. для того, чтобы отремонтировать кровлю, внутридомовые инженерные коммуникации.

А.АЛИПОВ добавил, что есть соответствующие бюджетные запросы, а мэры городов должны будут скорректировать местные бюджеты в сторону увеличения средств на эти цели.

Вместе с тем, первый замминистра отметил, что средства на первый капремонт выделялись всего один раз в 2010 году как пилотный проект в поддержку объединений совладельцев многоквартирных домов.

По его прогнозам, ОСМД могут занять около 30% рынка жилищно-коммунальных услуг, а остальную часть займут частные ЖЭКи и управляющие компании.

Кроме того, А.АЛИПОВ отметил, что министерство планирует реализацию проектов термомодернизации жилых домов.

«У нас есть 34 пилотных проекта по всем регионам страны уже разработанных, и мы готовы их при выделении средств реализовывать. Четыре таких проекта реализованы в прошлом году. В частности, один – полностью реализован в Ивано-Франковске, три будут закончены в этом году», - сказал он.

По оценкам первого замминистра, приблизительная стоимость термомодернизации одного жилого дома составляет 1-1,5 млн. грн. в зависимости от состояния дома.

«Когда мы просчитывали, то в среднем получается на семью на 20 лет дополнительный ежемесячный платеж в 300 грн.», - добавил А.АЛИПОВ.