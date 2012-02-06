Стоимость аренды квартир в Киеве в январе выросла на 1,75%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в январе 2012 года выросла на 1,75% (10 долл.) – до 580 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development». Согласно сообщению, самым дешевым оставался Святошинский район со средней стоимостью аренды однокомнатной квартиры в 350 долл./месяц, самым дорогим - Печерский район (584 долл./месяц).

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 11 долл. – до 584 долл., 2-комнатных – на 11 долл., до 754 долл., 3-комнатных – на 9 долл., до 895 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 10 долл. – до 472 долл., 2-комнатных – на 15 долл., до 775 долл., 3-комнатных – на 19 долл. – до 920 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл., до 368 долл., 2-комнатных – на 3 долл. – до 482 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 697 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл. – до 446 долл., 2-комнатных – на 11 долл., до 559 долл., 3-комнатных – на 9 долл., до 702 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл. – до 394 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 526 долл., 3-комнатных – на 16 долл., до 636 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл. - до 378 долл., 2-комнатных – на 15 долл., до 502 долл., 3-комнатных – на 16 долл., до 673 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл., до 350 долл., 2-комнатных – на 11 долл., до 483 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 606 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл. – до 359 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 499 долл., 3-комнатных – на 10 долл. – до 603 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл., до 361 долл., 2-комнатных – на 8 долл., до 467 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 583 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл. – до 359 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 477 долл., 3-комнатных – на 10 долл., до 621 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.