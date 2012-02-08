Необоснованное повышение коммунальных тарифов остановят аудитом предприятий ТКЭ?

Проведение аудита предприятий энергетической отрасли даст возможность остановить необоснованное повышение коммунальных тарифов в Украине.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил во время встречи с общественными объединениями, которые занимаются вопросами энергоэффективности.

«Да, котлы старые, они энергорасходные. Но на каком основании из года в год идет увеличение объемов использованного топлива, непропорциональное производству, непропорциональное расходам? Поэтому нам чрезвычайно важно инструментально определить правильность расчетов. Необходимо остановить непрерывный рост тарифов», - убежден М.АЗАРОВ.

Напомним, ранее Н.АЗАРОВ заявил, что все необоснованные повышения тарифов на услуги ЖКХ должны быть отменены.

Министр регионального развития и ЖКХ Анатолий БЛИЗНЮК отмечал, что

местные власти могут пересматривать только стоимость квартирной платы.