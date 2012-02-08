Стоимость офисных площадей в Киеве в январе снизилась на 0,05%

Средняя стоимость продажи офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Киева в январе 2012 года снизилась на 0,05% (1 долл.) - до 2 069 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Святошинский район со средним показателем 1 612 долл./кв. м, самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 137 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Печерском районе снизилась на 0,60% (19 долл.) - до 3 173 долл./кв. м, в Шевченковском районе - снизилась на 1,96% (54 долл.) - до 2 695 долл./кв. м, в Подольском районе - снизилась на 1,06% (26 долл.) - до 2 428 долл./кв. м, в Голосеевском районе — выросла на 0,80% (17 долл.) - до 2 154 долл./кв. м, в Оболонском районе — выросла на 0,65% (13 долл.) - до 2 027 долл./кв. м, в Днепровском районе — выросла на 0,71% (12 долл.) - до 1 714 долл./кв. м, в Соломенском районе - выросла на 0,65% (11 долл.) - до 1 708 долл./кв. м, в Дарницком районе — выросла на 1,10% (18 долл.) - до 1 651 долл./кв. м, в Деснянском районе - снизилась на 1,01% (17 долл.) - до 1 658 долл./кв. м, в Святошинском районе - выросла на 1,19% (19 долл.) - до 1 612 долл./кв. м.