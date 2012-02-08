Стоимость офисных площадей в Одессе в январе снизилась на 0,28%

Средняя стоимость офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Одессы в январе 2012 года снизилась на 0,28% (5 долл.) - до 1 802 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 401 долл./кв. м, самым дорогим - Приморский район, где средняя цена продажи составила 2 060 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных площадей в Приморском районе снизилась на 0,82% (17 долл.) - до 2 060 долл./кв. м, в районе Таирово — выросла на 0,65% (11 долл.) - до 1 701 долл./кв. м, в районе Черемушки — выросла на 0,84% (13 долл.) - до 1 555 долл./кв. м, в районе Молдаванка — снизилась на 0,61% (9 долл.) - до 1 470 долл./кв. м, в поселке Котовского - снизилась на 0,64% (9 долл.) - до 1 401 долл./кв. м.