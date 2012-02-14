«Киевэнерго» и ОСМД вместе разработают правила теплоснабжения потребителей

ПАО “Киевэнерго” и объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) решили вместе отработать правила, по которым должны происходить поставки тепла потребителям.

Как сообщает пресс-служба Департамента корпоративных коммуникаций «Киевэнерго», 13 февраля состоялось заседание координационного Совета ОСМД, в котором приняли участие представители руководства энергокомпании и объединений совладельцев многоквартирных домов. Участники встречи пришли к выводу, что в Украине необходимо лоббировать создание единых правил игры на рынке жилищно-коммунальных услуг.

Один из важнейших законодательно неурегулированных вопросов – содержание общей собственности жильцов многоквартирного дома: внутридомовых сетей и мест общего пользования. Кроме того, по словам представителей киевских ОСМД, острыми остаются вопросы прозрачности формирования тарифов на тепло и электроэнергию и определение исполнителя услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению.

В свою очередь, генеральный директор ПАО «Киевэнерго» Александр ФОМЕНКО подчеркнул: «Сегодня нам приятно осознавать, что и мы, и представители ОСМД одинаково смотрим на многие проблемы, которые существуют на рынке поставок тепла и электроэнергии. Многие вопросы не урегулированы законодательно, и нас ждет большая совместная работа по формированию единых правил».

Как сообщал УНИАН, Совет ОСМД при ПАО «Киевэнерго» был создан в ноябре 2011 года по инициативе компании. Цель Совета – сформировать площадку для открытого диалога, наладить качественное сотрудничество между компанией и потребителями.

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