Строительство мусороперерабатывающих заводов в Киеве начнется не ранее 2013 года

Председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ заявил, что строительство в городе современных мусороперерабатывающих заводов начнется не ранее 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

“Сейчас благодаря реализации нескольких национальных проектов, инициированных Президентом Украины, рассматривается возможность привлечения инвестиций для строительства трех мусороперерабатывающих заводов у нас в Киеве. Я думаю, что это сразу решит проблему складирования и переработки отходов, получения вторсырья. Реализация такого проекта может начаться в 2013 году”, - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, на сегодняшний день разрабатывается технико-экономическое обоснование проектов по строительству таких заводов и готовятся земельные участки, на которых такие проекты будут реализованы.

Как сообщал УНИАН, национальным проектом «Чистый город» в Украине планируется построить 10 мусороперерабатывающих заводов.