К термомодернизации жилищного фонда Киева будут привлекать инвесторов

Инвесторов будут привлекать к термомодернизации жилищного фонда и домов бюджетной сферы Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Главное управление энергетики, энергоэффективности и энергосбережения, столичная власть разрабатывает инвестиционные проекты комплексной реконструкции системы теплоснабжения и термосанации жилищного массива «Виноградарь», «Минский» и «Теремки».

В частности, эти проекты будут включать предложения по термомодернизации 433 жилых домов и 55 домов коммунальной и бюджетной сферы (23 школы, 4 больницы, 28 детсадов). Проведение указанных мероприятий позволит сократить потребление природного газа не менее чем на 50%, расходы на обеспечение отопления и горячего водоснабжения - на 40-50%.

Планируется, что эти проекты будут вынесены на Первый инвестиционный форум, который состоится 29 марта в Киеве.

«Важным механизмом реализации инициатив Стратегии развития Киева до 2025 года определено привлечение инвесторов к внедрению инфраструктурных проектов столицы, в первую очередь проектов, которые связаны со сбережением энергоносителей. Поэтому задачей городских властей является создание соответствующих условий и программ, которые позволят привлечь в важные для столицы проекты частный сектор, в частности, энергосервисные компании», – отметил председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Термомодернизация будет включать проведение централизованного мониторинга энергозатрат, комплексную модернизацию оборудования и освещения, установку индивидуальных тепловых пунктов, утепление ограждающих конструкций, замену окон и реконструкцию тепловых сетей. Мероприятия по термомодернизации являются частью инициативы «Сберегающая энергетика» Стратегии развития Киева до 2025 года.