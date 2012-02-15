Суд отменил решение Киевсовета о передаче 21 га в урочище Покал под застройку

Решениям Хозяйственного суда города Киева 13 февраля был удовлетворен иск прокуратуры и отменено решение Киевского городского совета о предоставлении ООО «Эквилибриум Трейд» для строительства гостинично-офисного торгового комплекса земельного участка площадью 21,6 га на Надднепрянском шоссе в Голосеевском районе столицы за счет территории зеленой зоны урочища Покал.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2007 года Киевсовет принял решение, согласно которому 21 га на Надднепрянском шоссе, 2-А, в Голосеевском районе было передано ООО «Эквилибриум Трейд» для строительства, эксплуатации и обслуживания гостинично-офисного торгового комплекса с наземными и подземными паркингами. Указанный участок был изъят из территории зеленых зон и переведен в фонд общественной застройки с соответствующими изменениями в программе развития зеленой зоны Киева до 2020 года.

В феврале 2010 года природоохранная столичная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Эквилибриум Трейд», по вине которого были уничтожены деревья на Надднепрянском шоссе.

В ходе прокурорской проверки с привлечением специалистов Государственной экологической инспекции в г. Киеве установлено, что ООО «Эквилибриум Трейд», получив ордера на вырубку сухостоев, аварийных деревьев, на протяжении 11-12 февраля 2010 года вырубало 480 деревьев разных пород, которые не подлежали вырубке, чем причинили убытки государству на сумму более 180 тыс. грн.