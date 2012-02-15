Минрегион: стоимость строительства жилья в Украине составляет 4 862 грн./кв. м

По состоянию на 1 января 2012 года, опосредованная стоимость строительства жилья в Украине составляет 4 тыс. 862 грн./кв. м.

Об этом говорится в приказе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (№ 52 от 10 февраля т.г.), размещенном на сайте министерства.

Согласно приказу, министерство утвердило и рекомендует к применению данные показатели опосредованной стоимости сооружения жилья.

По расчетам министерства, самые высокие показатели стоимости строительства жилья установлены для Киева (5 649 грн./кв. м.), Севастополя (5 112 грн./кв. м) и Крыма (5 175 грн./кв. м).

При этом самая низкая опосредованная стоимость строительства жилья зафиксирована для Кировоградской (4 155 грн./кв. м), Житомирской и Закарпатской (4 112 грн./кв. м), Ивано-Франковской (4 378 грн./кв. м), Херсонской (4 400 грн./кв. м) областей.

Как сообщал УНИАН, приказом Министерства регионального развития и строительства (№ 155 от 19 августа 2011 г.) прогнозные среднегодовые показатели опосредованной стоимости сооружения жилья в Украине в 2012 году определялись на уровне 4 тыс. 696 грн./кв. м.