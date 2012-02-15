Ввод в эксплуатацию жилья в 2011 году вырос на 0,8% - до 9,4 млн. кв. м

В Украине за январь-декабрь 2011 года введено в эксплуатацию 9 млн. 410,4 тыс. кв. м жилья, что на 0,8% больше, чем в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общего объема введенного жилья 2266,8 тыс. кв. м (или 24,1% общего объема жилья) введено согласно Временному порядку ввода в эксплуатацию завершенных частных жилых домов усадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными постройками и сооружениями, построенными без разрешения на выполнение строительных работ.

Более половины (55,1%) общего объема жилья введено в эксплуатацию в одноквартирных домах, 44,4% - в домах с двумя и более квартирами и 0,5% - в общежитиях.

Объем введенного жилья в 2011 году по сравнению с 2010 годом, без учета жилья, введенного в соответствии с Временным порядком, вырос на 43,5%. Объем жилья, построенного в домах с двумя и более квартирами, вырос в 1,4 раза, в общежитиях - в 1,9 раза.

В Госстате отметили, что удельный вес жилья, введенного в эксплуатацию в городских поселениях, составил 74% общего объема (в 2010 г. - 67,5%), в сельской местности - 26% (в 2010 г. - 32,5%).

При этом в Киеве и Киевской области построено 27,1% общего объема жилья, еще 27,7% - в Одесской, Львовской, Ивано-Франковской областях и Крыму.

За счет средств государственного бюджета в 2011 году введено в эксплуатацию 72 тыс. кв. м общей площади жилья (0,8% от общего объема), что в 2,2 раза больше, чем в 2010 году.

Из общей площади введенного в эксплуатацию жилья 9109,7 тыс. кв. м составила площадь квартир, 300,7 тыс. кв. м - площадь общежитий и прирост площади существующих квартир за счет реконструкции и расширения.

Среди построенных квартир преобладают двухкомнатные (28,9% от общего количества), однокомнатные (27,0%) и трехкомнатные (22,3%) квартиры.

По данным Госстата, в Киеве в 2011 году введено 1,5 млн. кв. м жилья, что на 48,3% больше, чем в 2010 году.

Справка УНИАН. В Украине в 2010 году было введено в эксплуатацию 9 млн. 339,3 кв. м жилья, что на 45,9% больше, чем за 2009 год.

В 2009 году в Украине было введено в эксплуатацию 6,4 млн. кв. м жилья, что на 39% меньше, чем в 2008 году.

В 2008 году в Украине было введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.