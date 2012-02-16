В Украине 120 тысяч инвесторов вложили средства в жилые недострои - эксперт

Около 120 тыс. украинцев инвестировали средства в порядка 4,5 тыс. объектов незавершенного жилищного строительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Игорь ЛЫСОВ.

«В связи с финансовым кризисом и недобросовестностью застройщиков, около 4,5 тысяч объектов жилого фонда недостроены... Мы посчитали, это около 120 тысяч инвесторов, которые вложили свои средства и на сегодняшний день по договорам не получили то жилье, за которое заплатили деньги», - сказал он.

И.ЛЫСОВ напомнил, что сегодня действует законодательная норма, которая запрещает требовать от застройщика расторжения договора об инвестировании в строительство жилья до конца текущего года. «После этого будет масса судебных дел. Верховная Рада больше не пойдет на продление этого моратория», - добавил он.

Депутат отметил, что комитет разрабатывает концепцию, согласно которой недострои планируется разделить на три категории: благополучные объекты, которые могут быть достроены с помощью поддержки государства и органов местной власти; условно проблемные объекты, где потрачено больше средств, чем построено, — добросовестному застройщику предлагается выделить дополнительную территорию, что сделает выгодным достройку объекта; а также проблемные объекты, которыми должны заниматься правоохранительные органы. Планируется, что средства инвесторам в последнем случае будут возвращать через продажу имущества застройщика.

И.ЛЫСОВ также отметил, что на квартирном учете сегодня находится около 1,2 млн. украинцев, из них около 10% - порядка 110 тыс. человек (госслужащие, военнослужащие, пограничники, работники СБУ и т.д.) должно обеспечить жильем государство.