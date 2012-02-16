В Украине с 1 марта вырастут тарифы на водоснабжение и водоотвод

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), на своем заседании 10 февраля повысила с 1 марта 2012 года 46 предприятиям тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для бытовых потребителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора.

Как указывается в сообщении, тарифы повышены путем корректировки «энергетической составляющей».

«Комиссия откорректировала тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода по одной составляющей - цене на электроэнергию. Это плановая работа, ведь комиссия внимательно изучает каждую составляющую себестоимости тарифа по каждому предприятию, и мы очень взвешенно подходим к каждой цифре, которую подают предприятия. В среднем по Украине тариф вырос на 7,8% », - сказал глава Нацкомуслуг Валерий САРАТОВ.

По данным комиссии, по состоянию на 1 января 2012 года в среднем по Украине тариф составлял 4,24 грн./куб. м (в том числе водоснабжение - 2,28 грн./куб. м, водоотвод - 1,96 грн./куб. м). С 1 марта 2012 года средний тариф по Украине будет составлять 4,57 грн./куб. м (в том числе водоснабжение - 2,46 грн./куб. м, водоотвод - 2,11 грн./куб. м.).

Также В.САРАТОВ обратился к гражданам Украины с просьбой отнестись к этому повышению с пониманием, ведь оно произошло вследствие роста цены на электроэнергию. «Мы должны это учитывать, иначе водоканалы просто не смогут подать воду потребителям», - добавил он.

В частности, тарифы для ПАО «Акционерная компания« Киевводоканал» составят: на услуги по централизованному водоснабжению для нужд населения - 1,49 грн. за 1 куб. м (без НДС); на услуги по водоотводу для нужд населения - 1,16 грн. за 1 куб. м (без НДС).

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 1 марта 2012 года вступают в силу новые тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для потребностей населения.

В настоящее время в Киеве действующий тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для потребностей населения: водоснабжения - 1,41 грн. за 1 куб. м (без НДС); водоотвода - 1,09 грн. за 1 куб. м (без НДС).

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 69 предприятий водоснабжения и водоотвода (около 70% рынка воды) и 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).