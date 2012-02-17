Если отели не снизят к Евро-2012 цены, то болельщики будут летать на матчи - Колесников

Вице-премьер - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что если отели не снизят к Евро-2012 цены, то болельщикам будет выгоднее летать на матчи, чем проживать в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ заявил журналистам во время брифинга на Крюковском вагоностроительном заводе (г. Кременчуг Полтавской области).

По его словам, УЕФА сегодня ставит Украине задачу во время Евро-2012 обеспечить перелет болельщиков самолетами.

«Для нас главное - это авиация. Сейчас отели подняли цену. Бюджетными компаниями можно за 200 долл. слетать из Европы на игру в Украину. Три матча у каждой сборной - это 600 долл. А жить тут станет дороже. Если отели не понизят цену, то ничего не заработают», - считает Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он заявляет, что государство идет навстречу отелям, создавая для них необходимые условия в работе.

«Мы им нулевую ставку сделали налога на прибыль и все равно такой рост цен. Есть хорошая пословица - жадность порождает бедность», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

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