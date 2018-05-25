Куда движется рынок недвижимости?..

Коттеджный городок «Олимпик-Парк» - один из наиболее качественных проектов на рынке загородного жилья столичного региона, который реализуется в 19 км от Киева по Житомирской трассе. На участке площадью 290 га запланировано строительство 1052 коттеджей и комплекса объектов бытовой инфраструктуры, предусмотрено возведение 3-х очередей. К сожалению, финансово-экономический кризис внес определенные коррективы в проектные планы. О возможностях активизации работ в «Олимпик-Парке», а также тенденциях и перспективах рынка недвижимости рассказал в интервью УНИАН генеральный директор «Управляющей компании «Олимпик девелопмент» Василий Розживин.

- Какие тенденции преобладали на рынке загородной недвижимости в 2011 году?

Рынок недвижимости как городской, так и загородной в 2011 году не восстановился от кризиса, начавшегося осенью 2008 года и продолжающегося по сегодняшний день. К сожалению, ощутимых позитивных сдвигов, в том числе на рынке коттежного строительства, не наблюдалось. Сегмент загородной недвижимости, как и городской продолжает стагнировать.

- Ощущается ли возобновление спроса на качественную загородную недвижимость?

В Киевской области реализуется около 200 проектов в сфере загородной недвижимости. Наиболее перспективными являются коттеджные городки, которые возводятся в Киево-Святошинском и Обуховском районах. С точки зрения сегментов, фиксируется равномерное (примерно, по одной трети) распределение по классам: эконом, бизнес и элит. Впрочем, четкое разделение между бизнес-классом и элит-классом наблюдалось только в 2007-2008 годах. После кризиса грани между ними в немалой степени стерлись. Во время кризиса главным критерием, определяющим спрос, был ценовой фактор. В 2010-2011 гг. большая часть спроса на коттеджи приходилась на эконом-класс. Причины - снижение доходов населения, ожидание продолжения кризиса, практически полное отсутствие ипотечного кредитования, решение Нацбанка о выдаче кредитов населению исключительно в гривне, процентные ставки по которым, как правило, неподъемны для физических лиц. Хотя, стоит разделить такие понятия, как спрос на недвижимость и интерес к ней. Интерес к коттеджной недвижимости был, особенно в традиционные для его повышения месяцы – сентябре и октябре.

- К какому из классов загородной недвижимости относится коттеджный городок «Олимпик-Парк»?

В процессе реализации проекта произошла определенная трансформация. Изначально «Олимпик-Парк» позиционировался как коттеджный поселок бизнес-класса, реализуемый на большой площади (290 га) с соответствующей инфраструктурой. Однако жизнь, точнее кризис, усложнил планы. Тем не менее, благодаря серьезным инвестициям в проект, улучшению его имиджа, у нас есть все возможности для того, чтобы сохранить «Олимпик-Парк» в категории проектов бизнес-класса.

- В 2011 году резко активизировались работы в «Олимпик-Парке». С чем это связано?

В прошлом году у «Олимпик-Парка» появился новый акционер, народный депутат Владислав Лукьянов, при участии которого были утверждены планы возобновления строительства. В команде управленцев появились новые специалисты - от линейных сотрудников до директора по строительству. Привлечены новые подрядчики, которые занимались коттеджами, и, надо сказать, проявили себя положительно. Владелец проекта уверен, что рынок загородной недвижимости столицы Украины будет расти и развиваться. Пусть не стахановскими темпами, как это было раньше, но будет. Исходя из этого, а также с учетом наличия возможностей для финансирования строительства, было принято решение о его активизации.

Решение начало реализовываться в конце зимы прошлого года и контрастно выделило проект из общего ряда других вяло строящихся, а то и вовсе «замороженных» кризисом. Потенциал у рынка есть, планы строительства «Олимпик-Парка» были и остаются серьезные, есть финансовые ресурсы, имеются обязательства перед индивидуальными инвесторами, которые мы планомерно выполняем.

- Какие работы проведены в «Олимпик-Парке» в 2011 году?

Самое главное – достроены 32 коттеджа. Они готовы к передаче владельцам. В настоящее время оформляются документы, подтверждающие выполнение нами обязательств перед теми индивидуальными инвесторами, чьи дома построены.

По остальным домам, требующим достройки, проведена индивидуальная работа с каждым инвестором по определению необходимого объема доработок, составлены планы строительно-монтажных работ, которые продолжатся с уходом морозов.

Очень важным в 2011 году для нас было строительство коммуникационных сетей. Проведена на 100 га ревизия водоснабжения и канализации, замена вышедших из строя узлов и агрегатов. Запущена артезианская скважина глубиной 20 м, для домов первой очереди выполнена подводка воды и водоотвода.

Кроме этого, смонтировано 270 м газопровода, которых недоставало для того, чтобы он был готов к работе. Трубы уложены, сварены. Уполномоченные должностные лица облгаза провели проверку и дали разрешение на эксплуатацию газопровода. Смонтирован газораспределительный пункт, в котором есть узел учета, оборудование для контроля объема потребления газа. В плане электросетей – смонтированы недостающие установки СК (сборка кабельная), благодаря которым к электроснабжению могут быть подключены все построенные в «Олимпик-Парке» коттеджи. Работы по подключению домов активно велись на протяжении второй половины 2011 года. Сейчас идет монтаж уличного освещения.

- Какие работы в «Олимпик-Парке» Вы относите к первоочередным в 2012 году?

Первое - завершение строительства первой очереди поселка (146 домов, из которых 32 уже готовы). Второе – инженерные сети и коммуникации, подключение домовладений к ним, чтобы владельцы коттеджей могли заселяться и жить. Также планируем начать строительство очистных сооружений на 400 куб. м. Это масштабный с точки зрения финансовых вложений проект.

- Как Вы оцениваете перспективы продаж домов второй очереди «Олимпик-Парка»?

Сети водопровода и канализации идут через территорию, на которой запланирована вторая очередь коттеджного городка, что позволяет с оптимизмом смотреть на ее строительство: сети находятся близко, развести и подвести их к домам вполне реально. Что касается продаж, то пока не готов говорить конкретно – все зависит от конъюнктуры рынка. Если будут покупатели на коттеджи второй очереди поселка, мы сможем обеспечить качественную и своевременную застройку.

- Каков Ваш прогноз развития рынка загородной недвижимости в 2012 году?

Развитие рынка недвижимости в большей степени сдерживают нестабильная ситуация в экономике и отсутствие ипотечного кредитования. Нынешний год – год Евро-2012, а также парламентских выборов. То есть, сложно говорить о существенном росте продаж и бурной ценовой динамике. Тем не менее, жизнь не стоит на месте, потребность людей в жилой недвижимости, в том числе загородной, растет. Даже без рекламы к нам периодически обращаются потенциальные покупатели. Для многих толчком для принятия решения о покупке станет полный запуск инженерных сетей. Думаю, что определенный рост объемов продаж будет, и мы его увидим уже весной. Планируем разработать план продаж с учетом тенденций и особенностей рынка. На сегодня есть существенный спрос на приобретение участков земли, так сказать, «без подряда». Имею в виду, что покупатель будет сам организовывать строительство жилого объекта. Мы готовы продавать земельные участки, оборудованные инженерными сетями в «Олимпик-Парке» на подобных условиях. Конечно, при обязательном соблюдении общей архитектурной концепции и стиля коттеджного городка.

- Спасибо за беседу.

Алексей Ливитин