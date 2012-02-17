В Киеве средняя сделка по элитному жилью - 1 млн. долл.

Средняя стоимость сделки купли-продажи элитного жилья в Киеве в 2011 г. составила 1,08 млн. долл.

Об этом говорится в обзоре рынка элитной жилой недвижимости Киева консалтинговой компании Knight Frank, переданном УНИАН.

Согласно обзору, суммарные продажи элитного жилья столицы в 2011 году выросли по отношению к 2010 году на 1,3%. Наиболее ликвидным продуктом остаются 3-комнатные квартиры площадью до 150 кв. м. Причем большинство элитных квартир приобретается для собственного проживания.

По данным компании, в 2011 году средняя цена предложения элитного жилья выросла на 5,4% по сравнению с 2010 году и достигла 7 860 долл./кв.м. При этом докризисный минимум так и не достигнут, а разница с историческим максимумом составляет порядка 20%. Наиболее высокие цены предложения зафиксированы в жилых комплексах «Клубный дом на Десятинной», Diamond Hill и Fresco Sofia, где максимальная цена квадратного метра составляет от 15 тыс. долл./кв.м.

В общей структуре продаж в 2011 году доля элитного жилья на первичном рынке заняла около 4%, доля жилья эконом-класса - около 54%.

По данным компании, в прошлом году в элитном сегменте жилья Киева возобновилось строительство жилых комплексов PecherSKY, «Дом на Пирогова», «Клубный дом на Мичурина», а во втором полугодии началось строительство жилого комплекса по ул. Зверинецкая и комплекса «Арт Холл» по ул. Воровского, что увеличило объем первичного рынка на 145 квартир. При этом в прошлом году оставалось «замороженным» строительство трех объектов («Аристократ», «Дельфин», вторая очередь проекта «Воздвиженка») из-за недостатка финансирования и отсутствия активного спроса.

В декабре 2011 г. на первичном рынке предлагалось к продаже около 1 500 квартир в элитных новостройках суммарной площадью около 250 тыс. кв. м. При этом только 9% квартир предлагалось в 10 комплексах, сданных в эксплуатацию.

Преобладающими в структуре предложения в сегменте элитного жилья остаются квартиры площадью более 250 кв. м. Доля квартир площадью до 150 кв. м, пользующихся повышенным спросом у потенциальных покупателей, не превышает 30%.

По оценкам Knight Frank, в прошлом году стоимость жилья бизнес-класса выросла на 12,1% - до 2453 долл./кв.м, эконом-класса — снизилась на 2,2% - до 1312 долл./кв.м.

«Мы ожидаем, что сформировавшаяся на рынке элитного жилья в конце 2011 году тенденция ценовой стабилизации продолжится и в 2012 оду., и значительных ценовых колебаний не будет», - прогнозируют в компании.