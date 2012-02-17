Стоимость коттеджей эконом-класса под Киевом снизилась на 13%

Средняя стоимость коттеджей эконом-класса в Киевской области в 2011 году снизилась на 13% - до 890 долл./кв.м.

Об этом говорится в обзоре рынка элитной загородной жилой недвижимости Киевской области консалтинговой компании Knight Frank, переданном УНИАН.

По данным компании, в элитном сегменте стоимость коттеджей в прошлом году снизилась на 4,4% - до 2395 долл./кв.м, в бизнес-классе — снизилась на 4,8% - до 1360 долл./кв.м. Соответственно, к концу 2011 года средняя стоимость

загородного жилья на первичном рынке Киевской области составила 1 550 долл./кв.м.

В компании отметили, что в прошлом году в Киевской области велось

строительство 49 коттеджных поселков. Около 50% проектов, о строительстве которых было заявлено до начала финансового кризиса, по-прежнему остаются в стадии разработки или утверждения проектной документации, поскольку у девелоперов отсутствуют финансовые ресурсы.

В 2011 году объем нового предложения коттеджей снизился на 60% по сравнению с 2010 годом. Доля объектов эконом-класса в общей структуре предложения составила 89%, бизнес-класса — 11%.

По сведениям Knight Frank, в прошлом году на рынке загородной недвижимости началось развитие только трех коттеджных поселков – «Белгравия», «Исаково» и «Семь Ключей», общим объемом в 269 домовладений.

Всего в 2009-2011 годах рынок пополнился 21 проектом коттеджных поселков общим объемом в 1 525 домовладений, что значительно уступает докризисным показателям. В основном проекты сосредоточены в 20-километровой зоне вокруг столицы в Обуховском, Житомирском и Одесском направлениях.

В компании отметили, что основной спрос на загородную недвижимость был сконцентрирован в сегменте готовых домовладений.

Рыночное предложение «участок без подряда» находит своего покупателя только

в проектах, где есть построенные или строящиеся коттеджи.

«Если говорить о динамике цен, то мы ожидаем установления ценовой стабильности в 2012 г. Незначительные колебания средних цен возможны в период

сезонного повышения спроса, а также из-за стимулирования девелоперами спроса путем предоставления скидок», - считают в компании.