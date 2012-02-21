ВР планирует усовершенствовать систему управления жилищным фондом

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» относительно совершенствования системы управления жилищным фондом и решения отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали 250 народных депутатов из 407, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается предоставление прав владельцам жилых и нежилых помещений в доме самостоятельно выбирать способ управления домом, определять исполнителей жилищно-коммунальных услуг и решать другие вопросы путем внедрения механизма принятия решений общим собранием таких владельцев.

Кроме того, детальнее определяется статус управляющего, его права и обязанности, связанные с предоставлением услуги по управлению домом; закладываются основы формирования конкурентной среды в сфере жилищно-коммунальных услуг с одновременным сохранением существующей инфраструктуры, с обеспечением равных условий для деятельности субъектов ведения хозяйства всех форм собственности и созданием условий для сохранения и развития существующих предприятий государственной и коммунальной формы собственности, которые работают на рынке жилищно-коммунальных услуг.

Действие проекта закона распространяется на владельцев, потребителей, предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности, органы государственной власти и органы местного самоуправления, которые являются участниками отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг.

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