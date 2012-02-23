Парламент Крыма предлагает разрешить регистрацию на дачных и садовых участках

Верховный совет Крыма предлагает Верховной Hаде разрешить гражданам, которые построили дома на территориях фермерского или личного крестьянского хозяйства, на дачных и садовых участках, регистрировать место жительство без изменения целевого назначения земли.

Об этом сообщил пресс-центр крымского парламента.

Депутаты решили направить во временную специальную комиссию Верховной Рады по вопросам Крыма для рассмотрения и внесения в парламент страны проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся регистрации места жительства».

Сейчас, граждане, построившие дома или пригодные для постоянного проживания помещения на территории фермерского или личного крестьянского хозяйства, на дачных и садовых участках, без изменения их целевого назначения не могут регистрировать место жительства из-за того, что ряд законов и подзаконных актов не приведены в соответствие с Конституцией и законом «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине».

«При отсутствии регистрации граждане не могут участвовать в выборах, они лишены права обращаться с письменными ходатайствами в органы государственной власти и органы местного самоуправления, у них нет возможности получить медицинскую помощь и образование в государственных и коммунальных учреждениях. Кроме того, возникают проблемы при устройстве на работу, получении кредитов в банках, совершении гражданско-правовых сделок», - отмечают в ВС Крыма.

В Крыму изменения в законодательные акты позволят решить проблемы значительному числу репатриантов, самостоятельно обеспечивших свои семьи таким жильем, считают парламентарии.